Прима Балета Сан-Франциско Мария Кочеткова станцует на сцене Дворца республики в Минске

Лауреат международных конкурсов исполнит партию принцессы Авроры в балете "Спящая красавица". Известная балерина приехала в Минск по личному приглашению Валентина Елизарьева. Критики называют ее истинно русской по духу исполнительницей, хоть и отмечают смешение стилей.



На самом деле, Мария Кочеткова, прима балета Сан-Франциско, знает что делает. Иначе, как объяснить - столь резкий взлет по "балетной лестнице". Сразу по окончании Московской академии хореографии - стажировка в Кавент Гардене (Лондоне), затем работа в не менее престижном Английском национальном балете. Сегодня Мария завоевывает Штаты.



Увидев 16-летнюю Машу на конкурсе в Казане, Валентин Елизарьев так и не смог забыть начинающую балерину. Уже тогда за внешней беззащитностью маэстро рассмотрел настоящий характер.



С тех пор приму ждут и на белорусской сцене. "Спящая красавица" - уже не первый спектакль Кочетковой в Минске. Рядом с ней Игорь Артамонов, Ольга Гайко, Татьяна Шеметовец.