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Прима Балета Сан-Франциско Мария Кочеткова станцует на сцене Дворца республики в Минске

27 мая 2008 16:48
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Лауреат международных конкурсов исполнит партию принцессы Авроры в балете "Спящая красавица". Известная балерина приехала в Минск по личному приглашению Валентина Елизарьева. Критики называют ее истинно русской по духу исполнительницей, хоть и отмечают смешение стилей.

На самом деле, Мария Кочеткова, прима балета Сан-Франциско, знает что делает. Иначе, как объяснить - столь резкий взлет по "балетной лестнице". Сразу по окончании Московской академии хореографии - стажировка в Кавент Гардене (Лондоне), затем работа в не менее престижном Английском национальном балете. Сегодня Мария завоевывает Штаты. 

Увидев 16-летнюю Машу на конкурсе в Казане, Валентин Елизарьев так и не смог забыть начинающую балерину. Уже тогда за внешней беззащитностью маэстро рассмотрел настоящий характер.

С тех пор приму ждут и на белорусской сцене. "Спящая красавица" - уже не первый спектакль Кочетковой в Минске. Рядом с ней Игорь Артамонов, Ольга Гайко, Татьяна Шеметовец.
# Культура

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