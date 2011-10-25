«Приключения Буратино» вышли на экраны лишь из-за угрозы невыполнения плана, а костюмы из сказки до сих пор хранятся на «Беларусьфильме»

Первого января 1976 года дети большой советской страны прильнули к экранам, с удивлением увидев необыкновенную сказку. Кинопремьера «Приключений Буратино» стала событием.

В успех картины никто не верил. По окончании съемок студия «Беларусьфильм» отказалась принимать «Приключения Буратино». Критики негодовали: бесхвостый кот, лиса в платье никак не соответствовали представлениям о советских сказках. Фильм выпустили на экраны лишь потому, что сдавали его в конце года, а невыполнение плана грозило лишением премий.

Отыскать костюмы из знаменитой сказки можно в цехе подготовки съемок «Беларусьфильма». Здесь на вешалках хранится та самая курточка Буратино, она на удивление крошечная, и знаменитый колпак – к сожалению, только копия. Настоящий не сохранился. Все костюмы увидеть не удастся, но посмотреть, как выглядели Арлекин и лиса Алиса, или полюбоваться печальным Пьеро можно.

Длинный нос Буратино не сохранился – его делали из пенопласта. По требованию режиссера, он должен был быть очень подвижным. На то, чтобы нос приклеить, гример тратил полчаса, а за время съемок было использовано аж 45 носов! И делал их один единственный мастер. Кстати, в начале фильма нос на 15 миллиметров длиннее, чем в конце, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Рина Зеленая прилетала в Белоруссию только на один день. Встречу Буратино с черепахой Тортилой снимали под Минском в специально выкопанном пруду. Дело было в ноябре, съемочная группа отчаянно мёрзла. Температура воздуха +8, а вода +4. Буратино в тонкой курточке замерзал на листе кувшинки и даже несколько раз падал в воду. Съемки останавливались, а юного актера растирали спиртом.

Самой ценной вещью на съемках, конечно, был золотой ключик. Режиссер Леонид Нечаев даже боялся, что его могут украсть. В результате после съемок ключик за 30 рублей выкупил он сам.