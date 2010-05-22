Прихожане храма святителя Николая Чудотворца в Гомельском районе ждут чуда

Весь православный мир сегодня празднует день Святителя Николай Чудотворца. Этот святой - один из самых почитаемых в Беларуси. Он жил в 3-4 веках и прославился как великий угодник Божий, поэтому его называют также Николаем Угодником.

Христиане верят, что и по сей день он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям. Кроме того, святой Николай считается покровителем всех странствующих. В его же честь освящён и один из древнейших храмов Гомельщины.

Уникальный деревянный храм появился в Старой Белице ещё при Екатерине 2-ой. Три века беспрерывной молитвы хранят не только саму церковь но и жителей деревни. О том, что Святитель Николай — Чудотворец, здесь каждый может подтвердить личным примером. В годы Великой отечественной немцы дважды безрезультатно пытались сжечь деревню.

Елизавета Железнякова:

Во время войны дети, которые попали в концлагерь, все вернулись до одного.

Мария Ивановна Кононова как раз из тех детей, кто чудесным образом остался жив в концлагере. Семилетняя девочка молила святого о спасении, и ей с братом удалось выжить.

К чудотворным иконам Святителя и Матери Божьей Троеручицы Мария Ивановна уже не первый год привозит болящих и страждущих со всех концов мира.

Мария Кононова:

Я в душу не лезла, не знаю, чем болела девочка. Но врачи уже отказались от неё. А девочка исцелилась



Но веры без испытаний не бывает. Как не бывает без веры и чудес. Накануне престольного праздника приход остался без священника. И праздничную литургию здесь с небывалой торжественностью отслужил сам епископ Речицкий.

Епископ Речицкий Леонид, викарий Гомельской епархии:

Нет такого города, где не было бы Никольского храма или, хотя бы, придела в честь святителя Николая.

Жители Старой Белицы в юбилейный для святыни год надеются на милость, ждут новых чудес, и верят, прежде всего, в то, что найдутся средства на реставрацию храма, и в то, что новый настоятель не заставит себя ждать.

Александр Добриян, Виталий Раскопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.