Президент Беларуси: Туровский крест мы восстановим, будет спадчына

Новости Беларуси. По завершению рабочей поездки Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Гомельщина славится не только трудолюбивыми люди и живописными пейзажами. Здесь богатая история. Пример этому – Туров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Региональные журналисты не могли не поинтересоваться судьбой местной реликвии. Больше полувека назад на раскопках были найдены иконы, которые раньше украшали Туровский крест. Будет ли восстановлена православная ценность?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы обсуждали эту тему с вашим земляком. Он работает сейчас руководителем банка, бывший вице-премьер, Сергей Николаевич Румас. Мы с ним обсуждали эту проблему, и вот я публично впервые хочу это озвучить. Я ему дал поручение, чтобы он банкам (нашим государственным банкам) средствами, силами подключился к этому и восстановил (мы со священнослужителями договорились) крест Кирилла Туровского. Крест Ефросиньи Полоцкой, вы помните, мы в свое время с Филаретом Митрополитом нашим восстановили. И этот крест, Туровский, мы его восстановим. И эти четыре иконки у хозяина, который нашел ее, ученый, они у него сохранились, по-моему, историк, он меня услышит – мы готовы использовать эти четыре лика, четыре иконки, на этом кресте, который мы восстановим в ближайшее время. Поэтому вот и спадчына будет, появится у нас еще один крест – Туровский.