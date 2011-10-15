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Президент Беларуси поздравил Баскова с 35-летием

15 октября 2011 15:02
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Юбилей сегодня отмечает популярный певец, народный артист России Николай Басков. С праздником артиста поздравил Президент Беларуси. В Беларуси он удостоен государственной награды - ордена Франциска Скорины.Головокружительным стартом в творческой карьере Баскова стала победа на Всероссийском конкурсе молодых оперных певцов, а также вторая премия в Испании в 98-м. После этого его пригласили исполнить партию на сцене Большого театра России. Басков стал самым молодым «Ленским» в истории мировой оперы. За время творчества Николай работал с легендами мировой оперы, в том числе - Монтсеррат Кабалье. Он неоднократно становился обладателем таких престижных российских премий, как «Овация», «Золотой Граммофон» и многих других.
# Культура # Лукашенко # Белоруссия

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