Президент Беларуси поздравил Баскова с 35-летием

Юбилей сегодня отмечает популярный певец, народный артист России Николай Басков. С праздником артиста поздравил Президент Беларуси. В Беларуси он удостоен государственной награды - ордена Франциска Скорины.Головокружительным стартом в творческой карьере Баскова стала победа на Всероссийском конкурсе молодых оперных певцов, а также вторая премия в Испании в 98-м. После этого его пригласили исполнить партию на сцене Большого театра России. Басков стал самым молодым «Ленским» в истории мировой оперы. За время творчества Николай работал с легендами мировой оперы, в том числе - Монтсеррат Кабалье. Он неоднократно становился обладателем таких престижных российских премий, как «Овация», «Золотой Граммофон» и многих других.