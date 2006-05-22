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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам кинофорума "Золотой Витязь"

22 мая 2006 07:58
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По случаю открытия XV Международного фестиваля "Золотой Витязь" белорусский лидер направил приветствие его участникам.

"За полтора десятилетия своего существования "Золотой Витязь" завоевал огромное признание и авторитет. Этот творческий форум занимает особое место в современной культуре, с честью выполняет важнейшую миссию сохранения и обогащения лучших традиций киноискусства славянских народов", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал участникам кинофорума, чтобы и нынешний фестиваль стал светлым и радостным праздником искусства, наполненным яркими художественными открытиями и интересными встречами.

# Культура

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