Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам кинофорума "Золотой Витязь"

По случаю открытия XV Международного фестиваля "Золотой Витязь" белорусский лидер направил приветствие его участникам.

"За полтора десятилетия своего существования "Золотой Витязь" завоевал огромное признание и авторитет. Этот творческий форум занимает особое место в современной культуре, с честью выполняет важнейшую миссию сохранения и обогащения лучших традиций киноискусства славянских народов", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал участникам кинофорума, чтобы и нынешний фестиваль стал светлым и радостным праздником искусства, наполненным яркими художественными открытиями и интересными встречами.