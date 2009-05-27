Премию «Букер» получила 77-летняя канадская писательница

Награда досталась 77-летней канадской писательнице Элис Мунро, денежная часть премии составляет около $103 тыс.

«Элис Мунро снискала наибольшую известность как автор коротких рассказов, — заявили члены жюри. — Но в каждом из ее произведений столько глубины, мудрости и точности наблюдений, сколько многие писатели вмещают в целую творческую жизнь. Читать произведения Элис Мунро — значит всякий раз узнавать нечто такое, о чем ранее не доводилось задумываться».

Элис Мунро опубликовала свой первый сборник рассказов «Танец счастливых теней» в 1968 году и получила за него престижную канадскую премию генерал-губернатора. Впоследствии она еще дважды становилась обладательницей этой премии и несколько раз выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе. Из-под пера Элис Мунро также вышли сборники рассказов «Жизни девочек и женщин», «Любовь достойной дамы» и «Ненависть, дружба, ухаживания, любовь, брак». Ее последний сборник рассказов под заглавием «Слишком много счастья» выйдет в свет осенью нынешнего года.

Международный «Букер» был учрежден в 2005 году и является «родственником» обычного «Букера» — премии, которая считается одной из самых престижных литературных наград в мире. Международный «Букер» вручается каждые два года за произведение, написанное на английском языке или широко переведенное на него.

Торжественная церемония вручения премии, на которой Мунро получит награду, пройдет 25 июня в Дублине, сообщает БЕЛТА.