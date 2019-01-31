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Премьера спектакля «Звёздный час» состоится в театре Белорусской Армии 2 и 3 февраля

31 января 2019 08:45
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За вклад в развитие национальной культуры, достижения в области искусства на протяжении полутора десятков лет, зрительское признание дома и за рубежом, солидный опыт воспитания творческой молодёжи Драматическому театру Белорусской Армии присвоено звание «Заслуженный коллектив».

Премьера спектакля «Звёздный час» состоится в театре Белорусской Армии 2 и 3 февраля -1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актер Драматического театра Белорусской Армии – Андрей Милюхин и актер Драматического театра Белорусской Армии – Василий Бойдак.

Премьера спектакля «Звёздный час» состоится в театре Белорусской Армии 2 и 3 февраля -4

Чем обусловлено такое название театра? Какой репертуар в театре? Какая будет премьера в феврале? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Театр # Культура # Андрей Милюхин # Василий Бойдак # Фотофакт

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