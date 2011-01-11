Прямой эфир

Премьера российской новогодней комедии «Ёлки» в Минске прошла на день раньше, чем в Москве!

11 января 2011 16:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Андрей Курейчик, несмотря на свою молодость, один из ярчайших персонажей современной белорусской киноиндустрии. Он талантливый драматург, автор и идейный вдохновитель многих проектов в сфере кино. Андрей привез в Минск премьеру новогодней комедии «Ёлки», сценарий которого принадлежит его перу, а режиссура — Тимуру Бекмамбетову. На премьеру были приглашены многие знаменитости, телеведущие и журналисты.
Ольга Бурлакова, актриса:
От этого режиссера жду, конечно, качественного фильма. Ну и хочется хорошего настроения, как в нашей студии.
 
Фото. Ольга Бурлакова, актриса

Александр Ефремов, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Название какое хорошее — «Ёлки»!
 
Фото. Александр Ефремов и Петр Елфимов

 

Петр Елфимов, певец:

Сразу вспоминается анекдот про ёлки и Стивена Спилберга — «Да ты что, какой Голливуд!?»
 
Фото. Александр Ефремов и Петр Елфимов

Александр Ефремов:
Актера приглашают в Голливуд на главную роль в фильм в декабре. Он говорит: «Предложение интересное, но у меня ёлки!»
Петр Елфимов у меня не снимался, хотя я мечтаю сделать картину с ним в главной роли.

На премьере был аншлаг, и это понятно: звездный состав и голливудский режиссер. А премьера — на день раньше московской, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
 

Фото. Светлаков

Фото. Фильм

Фото. Фильм

Фото. Фильм

Новогодняя комедия в российском кино — это уже жанр, в котором режиссеры соревнуются не между собой, а с Эльдаром Рязановым. А будут ли смотреть «Ёлки» через 30 лет?

Андрей Курейчик, драматург, сценарист:
Урган, Светлаков, Гармаш, Смольянинов, Вербицкая — такие хорошие актеры, которых будут смотреть и через много лет.
Тимур Бекмамбетов не смог приехать на эту премьеру, потому что завтра состоится премьера в Москве. Он сказал, что там что-то не получается по технической части, и ему надо ее организовывать.
 

Фото. Андрей Курейчик, драматург, сценарист

Фото. Андрей Курейчик, драматург, сценарист
 

Фото. Андрей Курейчик, драматург, сценарист

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
11 января 2011 15:24

Выставка работ молодых художников, отмеченных спецфондом Президента Беларуси, в Минске

07 января 2011 09:16

Звезды белорусской эстрады рассказали, что делать, чтобы прославиться

06 января 2011 19:43

Издательство «Белорусская энциклопедия им. П. Бровки» получила премию от Президента «За духовное возрождение»