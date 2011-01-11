Премьера российской новогодней комедии «Ёлки» в Минске прошла на день раньше, чем в Москве!

Ольга Бурлакова, актриса:

От этого режиссера жду, конечно, качественного фильма. Ну и хочется хорошего настроения, как в нашей студии.

Александр Ефремов, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Название какое хорошее — «Ёлки»!

Андрей Курейчик, несмотря на свою молодость, один из ярчайших персонажей современной белорусской киноиндустрии. Он талантливый драматург, автор и идейный вдохновитель многих проектов в сфере кино. Андрей привез в Минск премьеру новогодней комедии «Ёлки», сценарий которого принадлежит его перу, а режиссура — Тимуру Бекмамбетову. На премьеру были приглашены многие знаменитости, телеведущие и журналисты.

Петр Елфимов, певец:



Сразу вспоминается анекдот про ёлки и Стивена Спилберга — «Да ты что, какой Голливуд!?»

Александр Ефремов:

Актера приглашают в Голливуд на главную роль в фильм в декабре. Он говорит: «Предложение интересное, но у меня ёлки!»

Петр Елфимов у меня не снимался, хотя я мечтаю сделать картину с ним в главной роли.

На премьере был аншлаг, и это понятно: звездный состав и голливудский режиссер. А премьера — на день раньше московской, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Новогодняя комедия в российском кино — это уже жанр, в котором режиссеры соревнуются не между собой, а с Эльдаром Рязановым. А будут ли смотреть «Ёлки» через 30 лет?

Андрей Курейчик, драматург, сценарист:

Урган, Светлаков, Гармаш, Смольянинов, Вербицкая — такие хорошие актеры, которых будут смотреть и через много лет.

Тимур Бекмамбетов не смог приехать на эту премьеру, потому что завтра состоится премьера в Москве. Он сказал, что там что-то не получается по технической части, и ему надо ее организовывать.