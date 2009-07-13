Премьера российского спектакля «Две комнаты» на «Славянском базаре»

Пока артисты Мариинского театра будут танцевать в Летнем амфитеатре, на театральных подмостках пройдет премьера спектакля Международного театрального центра «Шанс».

«Театральные встречи» — уже много лет неотъемлемая часть фестиваля. Сегодня вечером на сцене популярные российские актеры Павел Майков, Григорий Сиятвинда, Максим Виторган.

За пару часов до начала спектакля еще идет монтаж сцены. Постановка называется «Две комнаты». Декорации воссоздадут на сцене обстановку советской гостиницы, а скромная мебель напомнит о «ненавязчивом» сервисе советских времен.

Новую постановку фестивальный зритель увидит первым — сегодня премьера. За кулисами последние приготовления. Артисты волнуются. Больше всех – Григорий Сиятвинда. К Беларуси у него особенное отношение. Здесь «вождь темнокожих», как называют артиста, служил в армии.

— Главное – освободиться, главное — не волноваться. Да, фестиваль, да, международный, да, куча зрителей! У нас еще сегодня премьера этих «Двух комнат». Мы вчера сыграли этот спектакль для пап и мам, для своих близких. Они остались в восторге, но понятно, что здесь сидят другие люди, поэтому волнение есть, — говорит он.

Ностальгическую комедию поставил известный по сериалу «Бригада» Павел Майков. О требовательности фестивальной публики режиссер наслышан. Поэтому постарался подготовить к «Славянскому базару» что-то особенное.

— Я знаю, что это фестиваль, много поют здесь, но я довольно отрицательно отношусь к поп-музыке, поэтому, то что здесь помимо песен есть театральное и существуют спектакли, — это очень хорошо, — рассказал Майков.

«Театральные встречи» неизменно собирают лучших артистов и режиссеров. Сын народного артиста России Эммануила Виторгана Максим на «Славянском базаре» впервые.

— У вас так все обстоятельно, нас в пять утра с поезда повезли на регистрацию, выдали суточные, которые больше похожи на поздравительные открытки. Очень приятно, — сказал актер.

Тем временем на сцене театра Якуба Коласа выступает трио Сергея Жилина. «Чайковский в джазе» — классику в такой импровизации услышишь нечасто.

Кульминацией «Театральных встреч» станет спектакль Эммануила Виторгана «Трио». По популярности эта постановка уже побила все фестивальные рекорды. Билеты в кассах разобраны давно. Зато у зрителей еще есть шансы попасть на комедию «Уикэнд по-французски» с участием молодых популярных артистов.