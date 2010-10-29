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Премьера — новая постановка оперы Пуччини «Тоска» на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси

29 октября 2010 07:02
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Нынешняя интерпретация должна захватить зрителя зрелищностью и динамикой.

В постановке использованы новые технические возможности сцены — после реконструкции появилась возможность при помощи компьютера задавать время смены декораций и делать компьютерные проекции, не мешая действию на сцене.

«Тоске» уже 110 лет, но она и по сей день пользуется необыкновенной популярностью и исполняется на лучших сценических площадках Европы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Панджавидзе, главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Это вечная история. Сколько будет этот театр — столько будет эта «Тоска». Я имею в виду название. Надеюсь, сегодня мы пока будем нужны нашему зрителю.

# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске

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