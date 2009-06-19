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Премьера! «Днепровский рубеж» в минском кинотеатре «Октябрь» (ФОТО)

19 июня 2009 06:45
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Картина претендует на звание первого белорусского фильма, в котором масштабно показаны батальные сцены.

В минском кинотеатре «Октябрь» 19 июня национальная киностудия «Беларусьфильм» представит художественную ленту «Днепровский рубеж». В основе сюжета — реальное историческое событие — героическая оборона Могилева, которая по сути стала той же Брестской крепостью, только огромных масштабов.

Литературный сценарий, ставший лучшим в 2007-ом году, написал известный белорусский драматург Алексей Дударев. Режиссер-постановщик картины — Денис Скворцов, известный своим фильмом-дебютом «Щит Отечества».

В процессе съемок, длившихся чуть меньше года, группа проехала по всей стране. Действия фильма разворачивались также во дворах и на улицах Бреста, Гродно, Быхова и Бобруйска.

Общереспубликанский показ картины начнётся 21 июня.

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