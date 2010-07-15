Крупнейшее сражение Средневековья отмечает сегодня свой 600-летний юбилей. Победа в Грюнвальдской битве 15-го июля 1410-го года не только спасла нашу страну от немецкого владычества, но и стала легендарным подвигом славянского народа. В сражении участвовали представители свыше 20 национальностей. В преддверии исторического юбилея рыцарские турниры и фестивали прошли в Беларуси, Литве и Польше. А сегодня представители рыцарских клубов из десятка стран соберутся на грюнвальдском поле, чтобы возродить грандиозное сражение.