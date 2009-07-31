Представитель Беларуси на «Новой волне-2009» по итогам двух дней идёт седьмым

По данным, размещенным на официальном сайте конкурса, белорусский певец Макс Лоренс за два дня набрал 215 баллов.

Исполнение Максом песни «Ланфрен-ланфра» из фильма «Гардемарины, вперед!» жюри оценило в 109 баллов, а накануне мировой хит песню Стива Уандера Superstition в 106. У артиста достаточно высокий результат, что дало возможность Максу занять седьмую строку.

Примечательно, что в таблице результатов до Максима расположилось целых три пары исполнителей с одинаковыми баллами. Так, несомненными лидерами с 238 баллами стали Сондоро Сандхи из Индонезии и Джамала из Украины, которая по итогам первого конкурсного дня уступила этому голосистому певцу лишь один балл. На второе место с четвертого уверенно переместилась Мила Нутич из Украины. Третий – Марк Юсим из России. А вот на четвертой и пятой позиции по двое конкурсантов: Лика из Грузии и итальянец Антонелло Карозза и Анна Малышева и группа «Пара нормальных», представляющие Россию. Шестой результат на сегодня у Аиши из Латвии – Макс Лоренс уступил девушке лишь три балла.

Впрочем, впереди у участников VIII Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» ещё один конкурсный день. 1 августа артисты будут петь песню из собственного репертуара. Макс Лоренс презентует жюри под занавес – 15-м из 16 конкурсантов – очень красивую лирическую балладу «Рядом с тобою».

Итоги «Новой волны-2009» будут оглашены 2 августа. В восьмом конкурсе участвуют 16 артистов из 12 стран, сообщает БЕЛТА.