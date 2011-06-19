Председатель Папского совета возглавил праздничную литургию в костеле святых Симона и Елены в Минске

Для участия в сегодняшних торжествах в Минск по поручению Папы Римского прибыл председатель Папского совета, который координирует деятельность всех католических благотворительных организаций. Роберт Сара возглавил праздничную литургию в костеле святых Симона и Елены. В торжествах также приняли участие епископы из России, Украины, Латвии, Германии, Англии и Польши.

Робер Сара, кардинал, Председатель Папского совета «Cor Unum»:

Это большой праздник. С моим присутствием здесь присутствует святейший отец Бенедикт XVI.

