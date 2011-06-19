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Председатель Папского совета возглавил праздничную литургию в костеле святых Симона и Елены в Минске

19 июня 2011 16:24
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Для участия в сегодняшних торжествах в Минск по поручению Папы Римского прибыл председатель Папского совета, который координирует деятельность всех католических благотворительных организаций. Роберт Сара возглавил праздничную литургию в костеле святых Симона и Елены. В торжествах также приняли участие епископы из  России, Украины, Латвии, Германии, Англии и Польши.

Робер Сара, кардинал, Председатель Папского совета «Cor Unum»:
Это большой   праздник. С моим присутствием здесь присутствует святейший отец Бенедикт XVI.

Председатель Папского совета возглавил праздничную литургию в костеле святых Симона и Елены в Минске -1

Председатель Папского совета возглавил праздничную литургию в костеле святых Симона и Елены в Минске -3

Председатель Папского совета возглавил праздничную литургию в костеле святых Симона и Елены в Минске -5

Председатель Папского совета возглавил праздничную литургию в костеле святых Симона и Елены в Минске -7

Председатель Папского совета возглавил праздничную литургию в костеле святых Симона и Елены в Минске -9

# Культура # Фотофакт # Храмы Минска

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