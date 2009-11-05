Праздник у Национального художественного музея Беларуси

70 лет назад в Минске открылась Государственная картинная галерея — прообраз нынешнего музея.

Фонд галереи формировался тогда из коллекций исторических музеев Витебска, Гомеля, Могилева и Минска.

В годы Великой Отечественной ценные собрания были разграблены и уничтожены фашистскими захватчиками. Возвращена была только небольшая часть произведений, найденных советскими солдатами в Восточной Пруссии и минчанами в разоренном городе.Возрождение коллекции шло долгие годы.

В 1957 году картинная галерея была переименована в Государственный художественный музей, а в 1993 году он получил высокий статус национального и стал для страны настоящим центром высокой духовной культуры и искусства.

В фондах музея сейчас более 24 тысяч произведений. Сегодня дело, начатое Николаем Михолапом, Еленой Аладовой и Юрием Карачуном, вот уже одиннадцать лет успешно продолжает талантливый коллектив музейных сотрудников во главе с Владимиром Прокопцовым.

С 70-летием со дня основания коллектив Национального художественного музея Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.