Праздник духовной музыки у городской ратуши

Там звучат классические произведения на тему добра и мира.

На сцену выходят и заслуженные камерные коллективы, и детские школьные хоры. Свои песни столице и минчанам дарят военные и работники милиции. Все выступления предваряет колокольный звон.

- Этот праздник объединяет все самое чистое, все самое высокое, все самое красивое. Этот праздник духовной музыки призван консолидировать всех - от стара до млада, от профессионала до любителя - это творчество, которое несёт первозданную красоту создателя, которое воспевает гармонию, которое дышит поэзией, - говоритВячеслав Бобков, директор республиканского фестиваля современной христианской культуры «Благовест».