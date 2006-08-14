Православные верующие отмечают Первый Спас

Он еще называется "Спасом на воде", "мокрым Спасом" или "медовым Спасом". Ежегодно 14 августа пчеловоды подрезают соты и несут их для освящения в храмы. По народным обычаям, разрешается только теперь есть мед, поэтому Первый Спас и называют медовым. Сегодня же начинается строгий Успенский пост: рыбу можно вкушать лишь в праздник Преображения Господнего. Самый короткий пост продлится до 28 августа, когда по церковному календарю отмечается Успение Пресвятой Богородицы.