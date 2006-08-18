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Православные отмечают Яблочный Спас

18 августа 2006 15:44
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Тысячи православных верующих придут 19 августа в храмы по поводу празднования яблочного Спаса. Там будут проходить божественные литургии, после которых священнослужители освятят яблоки нового урожая. С этого дня, согласно православным канонам, их разрешается есть. Преображение Господне, или яблочный Спас является одним из главных праздников православного календаря. Согласно писанию, в этот день Иисус Христос беседовал с пророками Моисеем и Ильей о предстоящей крестной жертве на Голгофе.
# Культура

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