Православные отмечают Яблочный Спас

Тысячи православных верующих придут 19 августа в храмы по поводу празднования яблочного Спаса. Там будут проходить божественные литургии, после которых священнослужители освятят яблоки нового урожая. С этого дня, согласно православным канонам, их разрешается есть. Преображение Господне, или яблочный Спас является одним из главных праздников православного календаря. Согласно писанию, в этот день Иисус Христос беседовал с пророками Моисеем и Ильей о предстоящей крестной жертве на Голгофе.