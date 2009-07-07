Православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи

Праздничные богослужения прошли накануне во всех православных храмах Беларуси.

Этот день принадлежит к числу великих праздников, хотя и не входит в цикл двенадцати важнейших дат православного календаря.

Иоанн Предтеча возвестил приход мессии — Иисуса Христа. Пророк призывал народ к покаянию и нравственному очищению, внешним знаком которого он избрал крещение, то есть омовение в воде. Принять крещение к Иоанну пришел и сам Иисус Христос, отсюда и второе имя пророка — Креститель.

Иоанн Креститель почитается церковью величайшим святым, уступающим в почитании только Пресвятой Богородице. Под именем Яхья пророк почитается в исламе.