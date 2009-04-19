Православные отмечают Пасху

Во всех церквях Беларуси проходят праздничные службы.

В минском Свято-Духовом кафедральном соборе проходит пасхальная вечерня. По традиции её совершает Владыка Филарет. А накануне в главный православный храм Беларуси доставили частицу Благодатного огня, зажженного в Иерусалиме.

Всех православных христиан Беларуси с праздником Пасхи поздравил и Глава государства. «Воскресение Христово воспринимается верующими, как главный символ возрождения и всепрощающей любви. Каждый находит в этом празднике особенный смысл. Пасха пробуждает в нас стремление быть милосердными и нести ближним добро, вдохновляет на новые свершения во имя Отечества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал всем празднующим Пасху – здоровья, успехов, исполнения самых заветных желаний, счастья и процветания, а также, чтобы весеннее настроение не покидало дом, а мир вокруг становился светлей и прекрасней.