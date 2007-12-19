Православные чтут память святого Николая Чудотворца

Еще при жизни, помогая людям, он творил чудеса милосердия, воскрешая умерших, снабжая хлебом голодных. После смерти он стал самым почитаемым святым. Многочисленные морские легенды свидетельствуют о заступничестве святого Николая за путешественников и мореплавателей. Недаром множество Никольских храмов возведено вдоль рек и морей.

Почитаем Николай Чудотворец и как покровитель школьников и маленьких детей. Также именно к этому святому обращаются верующие за помощью во время душевной скорби и в трудных жизненных обстоятельствах.