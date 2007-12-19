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Православные чтут память святого Николая Чудотворца

19 декабря 2007 07:56
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Еще при жизни, помогая людям, он творил чудеса милосердия, воскрешая умерших, снабжая хлебом голодных. После смерти он стал самым почитаемым святым. Многочисленные морские легенды свидетельствуют о заступничестве святого Николая за путешественников и мореплавателей. Недаром множество Никольских храмов возведено вдоль рек и морей.
Почитаем Николай Чудотворец и как покровитель школьников и маленьких детей. Также именно к этому святому обращаются верующие за помощью во время душевной скорби и в трудных жизненных обстоятельствах.
# Культура

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