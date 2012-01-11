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Правительство утвердило госпрограмму «Замки Беларуси»

11 января 2012 06:48
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Документ направлен на сохранение, восстановление и рациональное использование объектов историко-культурного наследия, а также развитие туризма.

При восстановлении замков должны сохраняться особенности внешнего облика и окружающий ландшафт. На все мероприятия потребуется более 130 млрд. рублей. К слову, на территории Беларуси в разные времена существовало не менее 150 замков. До 2018-го намечено отреставрировать 38 архитектурных памятников. На семи из них работы уже ведутся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Белоруссия

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