Появятся ли тарпаны в белорусских лесах?

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси рассматривается вопрос о возвращении в дикую природу республики лани и дикой болотной лошади - тарпана, которые исчезли более двухсот лет назад. Специалисты констатируют, что за последние 300 лет из дикой природы Беларуси навсегда исчезли около 10 видов животных, среди которых тур, дикий кот, северный олень, росомаха, выхухоль, песец, а также птица дрофа. К сожалению, все виды вернуть в дикую природу страны не получится. Например, северного оленя и росомаху - из-за потепления климата, которое произошло в республике, а дикого кота - из-за того, что в лесах Беларуси и без него достаточно хищников, которые охотятся на куропаток, глухарей и мелких парнокопытных.