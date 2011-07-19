Потомки Ильи Репина впервые посетили свое родовое имение «Здравнево» в Витебской области

Там летом художник любил отдыхать и работать. Семейство Дьяконофых — а это единственная ветвь, оставшаяся от репиновского рода — приехало из Франции. Среди них родственники в пятом поколении и четверо праправнуков великого художника.

Иван, Серж, Надин и Мишель. Праправнуки Репина носят русские имена на французский манер. Они родились на юге Франции. И впервые увидели дом, где жил знаменитый художник.

Перед крыльцом едва сдержали слезы. Иван — самый старший в семье. Здесь, в Беларуси все время слышит, что похож на прапрадеда как две капли воды.

Иван Дьяконоф, праправнук И. Репина:

Всегда находились люди, особенно искусствоведы, которые говорили, что я похож на Репина. Это сходство я заметил еще раньше, потому что есть семейные альбомы.

С праправнуками приехали еще 14 потомков с большим количеством приставок «пра» — родственники в пятом поколении и младше. Семья Дьяконофых — сейчас единственная ветка прямых наследников Репина. Этот род берет начало от местного приходского священника Дмитрия Дьяконова, за которого в «Здравнево» вышла замуж внучка Репина Татьяна. После революции семье пришлось бежать заграницу, продав дом на дрова. Сегодня их дети и внуки сами вписали свои имена в генеалогическое древо Репина.

Андреан Дьяконоф, родственник И. Репина:

Очень удивлен таким теплым приемом, потому что мы ведь ничего не сделали, мы только родственники. Во Франции Репин не так известен, поэтому мы очень горды, что узнаем свои корни и благодарны за оказанный теплый прием.

Иван Дьяконоф-Аитоше, родственник И. Репина:

Это очень интересно и волнительно побывать в тех местах, где жил наш предок. И странно видеть фотографии, где изображены мои родители в музее. После визита сюда я еще больше горжусь своим предком.

Поместье Репин купил в 1891 году, заплатив треть гонорара за картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Усадьбу переделали по чертежам, надстроив два этажа. В мастерской появилось репинское ноу-хау — окно-фонарь на потолке. В «Здравнево» Репин провел 8 летних сезонов. Сейчас здесь всё как при жизни живописца. Единственная постройка «натюрэль» — сохранившийся погреб. Соленьями из него угостили гостей.

Именно на белорусской земле у Репина появилось новое увлечение — сельское хозяйство. Порой художник вместо эскизов делал таблицы севооборота. «Какой простор, какая красота!», — бывало, восклицал живописец. Действительно, простора для творчества здесь хватало. За здравневские сезоны Репин успел написать 40 картин.

Позировали художнику и местные жители. Репин охотнее общался с крестьянами, чем с помещиками. Сидора Шаврова он приметил в поле. С него писал одну из самых известных картин «Белорус». Сегодня родственников художника встречали внучки того самого белоруса.

Вера Федорова, внучка С. Шаврова:

Он пригласил его сюда и сказал, чтобы тот ему попозировал. Дедушка наш не понял, что надо делать. А он говорит: «Ну, ты просто постоишь, а я тебя буду рисовать». Он согласился.

Картину «Белорус» рисовали 3 дня, и чтобы дедушке не было скучно, его старшие дочери читали ему стихи.

В усадьбу, как и Репин, его потомки влюбились с первого взгляда. Французские родственники великого русского художника уже не прочь провести летние каникулы не на французской вилле, а на белорусской даче, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».