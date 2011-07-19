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Потомки Ильи Репина сегодня впервые посетят свое родовое имение «Здравнево» в Витебской области

19 июля 2011 13:12
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Там летом художник любил отдыхать и работать.

Семейство Дьяконовых приехало из Франции. Среди них — родственники в пятом поколении и четверо праправнуков Репина. Они родились в усадьбе под Витебском, а во Франции оказались, пережив многочисленные репрессии.

Сейчас Дьяконовы — единственная ветка, оставшаяся от репиновского рода. Накануне зарубежные гости уже осмотрели достопримечательности Витебска и побывали в художественном музее, где хранятся подлинные рисунки Ильи Репина и оцифрованные копии его работ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Культура

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