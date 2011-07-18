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Потомки Ильи Репина из Франции впервые посетят прадедовские пенаты в Витебской области

18 июля 2011 06:22
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Семейство Дьяконовых, ведущих свою родословную от внучки великого русского художника — Татьяны — ожидают сегодня.В Витебске зарубежные гости планируют посмотреть достопримечательности областного центра, побывать в художественном музее, где хранятся подлинные рисунки Ильи Репина и оцифрованные копии его работ. А также посетить родовое имение Здравнево, расположенное в нескольких километрах от города, где создан мемориальный музей известного художника, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# Культура

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