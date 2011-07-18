Потомки Ильи Репина из Франции впервые посетят прадедовские пенаты в Витебской области

В историческом центре Лондона напротив памятника Куку установили памятник Гагарину

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совершивший полёт в космос. Уже 14 июля его пригласил в Лондон профсоюз литейщиков. Но прием был организован на уровне королевы.