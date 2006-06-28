Посвящается памяти Александра Минина

Архитектор, дизайнер и фотохудожник Армен Сардаров создаёт уже пятый фотоальбом, посвящённый белорусским магистралям. 27 июня он презентовал книгу <Поэзия Беларуси> и приурочил открытие выставки своих работ ко Дню рождения друга и коллеги Александра Минина, который ушёл из жизни в прошлом году. Александр Минин долгое время руководил дорожной отраслью Беларуси. С его личным участием модернизирована главная дорога республики М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации, реконструирована Минская кольцевая дорога, выездные магистрали из Минска и многие другие объекты дорожного хозяйства.

Для создания 100 фоторабот, которые вошли в альбом <Поэзия Беларуси> Армену Сардарову пришлось проехать не менее 20 тысяч километров по 60 магистралям, как крупным трассам, так и по маленьким просёлочным и полевым дорогам.

На открытии экспозиции, приуроченной ко Дню рождения Александра Минина, говорили об исполнении желаний. Александр Васильевич мечтал о том, чтобы белорусские дороги стали по-настоящему европейскими. Сегодня его приемники успешно продолжают строить магистрали международного уровня, опираясь на опыт и идеи Александра Минина.

Автор экспозиции известен минчанам в основном по двум работам - нулевому километру на Октябрьской площади и бульвару на ул. Ленина. Хотя на самом деле, список его достижений гораздо шире. Он автор семи книг и 80 других печатных работ, и более 100 архитектурных проектов. Фотоискусство он считает своим хобби, при этом посвящая ему значительную часть своего времени.

Дороги и правда - похожи на судьбы людей. Когда про них забывают, они исчезают. А ели они живут в сердцах, то фотографии лишь помогают вспомнить лучшие моменты жизни.