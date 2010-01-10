«Последняя станция». Мэрил Стрип отказалась исполнять роль жены Льва Толстого

Премьера и пресс-конференция создателей фильма о последних днях жизни Льва Николаевича Толстого.

Сценарий и производство сначала были чисто немецкими, но все изменилось, когда актриса Мэрил Стрип отказалась исполнять роль жены Льва Толстого Софии, она предпочла веселые и коммерческие проекты. На роль согласилась актриса Хелен Миррен, которая несколько лет назад получила «Оскар» и титул за исполнение роли королевы Елизаветы II в одноименном фильме. Кроме того, британский и русский бизнес помогли собрать 13 миллионов евро на съемки «Последней станции».

На роль знаменитого русского писателя взяли Кристофера Пламмера. В молодости он был преимущественно экшн-актером, который много снимался. В этом году, 2010, исполнится сто лет со дня смерти Льва Толстого, так что этот фильм можно считать приуроченным к этой дате.

Сюжет строится не на произведениях Толстого, а на биографическом романе Джея Парини, который в свое время готовился при помощи дневников близких и родственников знаменитого писателя.

Не очень известная актриса Анна-Мари Дафф играет дочь Толстого, зато роль ее мужа исполняет небезызвестный Джеймс Макэвой.

Актер Пол Джаматти в роли Черткова – лучшего друга Льва Толстого. Такой серьезный актерский состав уже смог обеспечить внимание к фильму.

Дженс Меер, продюсер:

- Было много моментов, когда я не верил в то, что завершим съемки. На сто процентов я горжусь результатом, на сто процентов это независимое кино.

Кристофер Пламмер, актер:

- А меня тешит тот факт, что пьяный никогда не сумеет сыграть алкоголика в кино, что гений на экране вряд ли интересно сыграет другого гения. Надеюсь, что мне образ гения создать удалось.

Джеймс Макэвой:

- Знаете, я прочитал книгу, на которой строится сценарий, и меня это не обрадовало, потому что не объяснило мне поведение моего героя. Я был просто вынужден выучить практически все дневники «своего» Толстого. Нередко там встречались противоположные взгляды. Я построил роль, вероятно, на тех противоречиях.

Первоначальное название – «Одно русское лето» для международного проката изменили на «Последнюю станцию». По сути, этот фильм посвящен живописанию жизни русских аристократов в деревне в начале XX века. Такая своеобразная версия «Неоконченной пьесы для механического пианино», кризис отношений, кризис культуры.

Хелен Миррен:

- Этот фильм про русский народ. О том, какие проблемы их тогда волновали, какие страсти вспыхивали в их окружении. Надеюсь, мне удалось выявить суть. Это выдающиеся роли. Ты совершила ошибку, Мэрил.

Майкл Хоффман:

- Конечно, это интересное произведение, нужно было интерпретировать документальные факты. Я снимал фильм про любовь, о том, как трудно с ним жить, а также о том, что без любви жить невозможно.

Сущность конфликта Льва Толстого с женой была в следующем: она не позволяла издавать произведения писателя в изданиях для народа, считала искусство привилегией аристократов. Поссорившись с Софьей, Толстой тайно уехал ночью из дома. Но простыл и завершил свой жизненный путь на небольшой вокзальной площади «Остапово» осенью 1910 года.