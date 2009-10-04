Последний фильм Полански выйдет на экраны, несмотря на арест режиссера

Политический триллер «Призрак» (The Ghost) выйдет во французский прокат в марте 2010 года, пообещал журналистам глава студии Gaumont Жером Сейд.

Если Полански не выпустят из-под стражи, то уже в ближайшее время монтажом, а также звуковым и музыкальным оформлением фильма займется его команда.

Однако мнение Сейда не разделяет агент Полански, Джефф Берг. В интервью Premiere он выразил опасение, что неприятности режиссера могут передвинуть дату выхода триллера на экраны. Тем не менее, уже сейчас, по словам Берга, специалисты занимаются окончательным монтажом «Призрака» , сообщает newsru.com со ссылкой на РИА «Новости».



Известно, что триллер станет экранизацией одноименного романа Роберта Харриса, повествующего о бывшем премьер-министре Великобритании Адаме Лэнге и анонимном писателе, который должен закончить мемуары премьера. В фильме снялись такие звезды Голливуда, как Юэн МакГрегор, Пирс Броснан, Ким Кэтролл, Джеймс Белуши и Том Уилкинсон.