После первого дня белорус на втором месте

Уже вечером 12 июля в финальном концерте конкурса исполнителей эстрадной песни будет раскрыта главная интрига «Славянского базара».

Накануне вечером в Летнем амфитеатре прошел первый этап состязания. В лидерах – представитель России гомельчанин Дмитрий Даниленко. Он исполнил песню Филиппа Киркорова «Фантастика». К слову, они оправдала свое название. Помимо уникального вокала исполнителя – потрясающая постановка номера. На сцене была не только танцевальная группа, но и воздушные акробаты. Судьи выставили ему 95 баллов из 100 возможных. Символом удачи Дмитрий Даниленко считает ниточку, повязанную в Иерусалиме.

Представитель Беларуси Андрей Колосов с песней «Калина» набрал 92 балла. Такое же количество баллов у Влатко Лозаноски из Македонии. Четверку лидеров замыкает Паша Парфений из Молдовы с 91 баллом. Всего в песенном конкурсе участвуют 16 исполнителей из разных стран. Следует отметить, что в первой десятке разрыв между оценками конкурсантов минимален. Буквально в спину первой четверке дышат Петр Дмитриченко из Украины, Иеронимас Милюс из Литвы, Роксана из Узбекистана.

Сегодня конкурсанты вновь встретятся на главной площадке фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», чтобы продемонстрировать жюри свое умение исполнять эстрадные песни на одном из славянских языков в сопровождении Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга.

Несмотря на то, что обладатель наибольшего количества баллов уже будет определен, свой вердикт жюри, возглавляемое Лаймой Вайкуле, вынесет лишь 13 июля. Именно тогда станут известны обладатели первой, второй и третьей премий и главной награды конкурса – Гран-при.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оркестр под управлением Михаила Финберга 12 июля представит на «Славянском базаре» программу «От Москвы до Бреста». Музыканты и исполнители известного коллектива подготовили настоящее театрализованное действо, посвященное 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ветеранов Великой Отечественной, людей старшего поколения и молодежь пригласят в Летний амфитеатр послушать фронтовые песни, которые исполняли Утесов и Шульженко, а также оркестр знаменитого Эдди Рознера.