Послание от Евфросиньи Полоцкой: в Полоцке найдены уникальные образы святых мучеников XII века

Реставраторы Спасо-Евфросиньевской церкви своё последнее открытие называют сенсационным.

На одной из стен удалось раскрыть изображения святых мучеников Бориса и Глеба. Причем, их лики выполнены не по канону, а скорее срисованы с портрета братьев. Что не характерно для стенописи того времени. На противоположной стене ожидал не меньший сюрприз – образ святого Вячеслава Чешского. Это единственное изображение чешского святого в православных храмах на территории России, Украины и Беларуси.

Владимир Сарабьянов, реставратор (Россия):

У него схожая судьба с Борисом и Глебом. Я не знаю более древних изображений.

Также были найдены изображения языческого персонажа Кентавра — символ добровольного перехода от многобожия к единой вере. Удивили специалистов и невиданные ранее патерики – жизнеописания монахов. Как считают специалисты, замысел внутренней росписи храма принадлежит Евфросинии Полоцкой. Это ее послание потомкам, своеобразный код, расшифровать который еще предстоит.

Владислав Дрозд, художник-реставратор:

Уникальность этого храма в том, что здесь расписано буквально все. Даже есть моменты, где прихожанин фреску никогда не увидит, потому что ее просто физически не видно, но при этом расписано все.

Владимир Сарабьянов, реставратор (Россия):

Из них и составляется код Евфросиньи. В этих сюжетах она, дополняя общее содержание росписи, она несет что-то личное, личную мысль, личную идею. Обращение к пастве и потомкам, которые будут это смотреть.

Несмотря на то, что прошла почти тысяча лет, роспись храма неплохо сохранилась. Причем, большинство сюжетов — практически в первозданном виде. Реставраторы проделывают ювелирную работу. Ведь храм расписан в несколько слоёв. Чтобы сохранить фрески, специалисты разработали уникальную технологию. Она позволяет расслаивать изображения и переносить верхний слой стенописи на марлевую основу. Особенность ноу-хау в том, что снимать удается полотна в несколько квадратных метров. Например, фрагмент стенописи «Спас на престоле», датируемый 1885 годом, уже полность восстановлен и теперь выставляется в художественной галерее Полоцкого государственного музея, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».