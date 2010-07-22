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Посетители выставки «Неонавая прастора» неожиданно для себя стали соавторами коллективного полотна

22 июля 2010 10:30
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Любой желающий смог воспользоваться кистью и специальной краской.

Что же касается самой выставки, здесь представлены работы семи молодых авторов, и, что самое удивительное, абсолютно разных направлений искусства, объединенных общей идеей. Выпускники Академии Искусств попытались заглянуть в будущее.

Дмитрий Шаповалов, художник:
Я считаю, что именно исследование человека будет наиважнейшим. Сфера подсознания слабо изучена, и она является ключевой, потому что подсознание может очень многое. Человек может и летать, общаться на расстоянии с другими людьми, не применяя технических средств.

# Культура # Выставки # Фотофакт

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