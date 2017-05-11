Посетить лаунж-зону и увидеть оригинальные арт-объекты: чем порадовал ландшафтный фестиваль в Минске?

В самом сердце столицы больше недели располагалась лаунж-зона из стильных дизайнерских кресел и гамаков.
В самом сердце столицы больше недели располагалась лаунж-зона из стильных дизайнерских кресел и гамаков.
С лёгкой руки мастеров своего дела привычные вещи превратились в арт-объекты.
Я впервые в Минске. Мне очень нравится ваш город.
В этом месте особенно красиво.
Я эколог по образованию. Очень хорошо смотрится, очень живенько, зелено и мне кажется – вписывается в верхнюю часть города.
Этот фестиваль проходит в столице уже не первый год.
Полюбоваться видами майского Минска в окружении необычных предметов можно будет и в 2018.
Организаторы обещают впечатлить столичную публику новыми сюрпризами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.