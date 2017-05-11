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Посетить лаунж-зону и увидеть оригинальные арт-объекты: чем порадовал ландшафтный фестиваль в Минске?

11 мая 2017 17:17
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Новости Беларуси. В Минске развивают отдых в стиле «эко». Сеансами релаксации под открытым небом побаловал горожан ландшафтный фестиваль.

В самом сердце столицы больше недели располагалась лаунж-зона из стильных дизайнерских кресел и гамаков.

Посетить лаунж-зону и увидеть оригинальные арт-объекты: чем порадовал ландшафтный фестиваль в Минске? -1

С лёгкой руки мастеров своего дела привычные вещи превратились в арт-объекты.

Фрэнсис, турист (Китай):
Я впервые в Минске. Мне очень нравится ваш город.

В этом месте особенно красиво.

Ольга Дупнова, турист (Россия):
Я эколог по образованию. Очень хорошо смотрится, очень живенько, зелено и мне кажется – вписывается в верхнюю часть города.  

Этот фестиваль проходит в столице уже не первый год.

Посетить лаунж-зону и увидеть оригинальные арт-объекты: чем порадовал ландшафтный фестиваль в Минске? -4

Полюбоваться видами майского Минска в окружении необычных предметов можно будет и в 2018.

Организаторы обещают впечатлить столичную публику новыми сюрпризами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Фестиваль # Фотофакт

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