Посетить лаунж-зону и увидеть оригинальные арт-объекты: чем порадовал ландшафтный фестиваль в Минске?

В самом сердце столицы больше недели располагалась лаунж-зона из стильных дизайнерских кресел и гамаков.

Новости Беларуси. В Минске развивают отдых в стиле «эко». Сеансами релаксации под открытым небом побаловал горожан ландшафтный фестиваль.

С лёгкой руки мастеров своего дела привычные вещи превратились в арт-объекты.

Фрэнсис, турист (Китай):

Я впервые в Минске. Мне очень нравится ваш город.

В этом месте особенно красиво.

Ольга Дупнова, турист (Россия):

Я эколог по образованию. Очень хорошо смотрится, очень живенько, зелено и мне кажется – вписывается в верхнюю часть города.

Этот фестиваль проходит в столице уже не первый год.