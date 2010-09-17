Польский режиссер Кшиштоф Занусси ставит психологический триллер в Горьковском театре в Минске

Интернациональный театральный союз. Звезда польского кинематографа впервые ставит спектакль в Беларуси. На сцене театра Горького известный режиссёр представит психологический триллер «Дева и смерть». До премьеры остались считанные дни.

На сцене Горьковского театра — первые репетиции, а спектакль уже почти готов. Это не фантастика: наши актеры уже «отшлифовали» свои роли в Польше. За три недели в загородном доме Кшиштофа Занусси. Режиссер — подобно Мольеру — творит в лучших традициях XVIII века, когда театралы жили, работали и даже готовили ужин вместе.

Кшиштоф Занусси, режиссер (Польша):

Я постоянно в путешествии и мне хочется работать у себя. Я тогда больше могу сконцентрироваться. И, конечно, общение с актерами тогда более глубокое.

Александр Жданович, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:

Личное знакомство превзошло все ожидания. Человек очень редкий. Вообще, это уходящая натура. Аристократизм — настоящий, подлинный. Открытость. И простота в то же время.

Только три актера и три амплуа. Чилийская домохозяйка, муж-адвокат и сосед-преступник. Поистине камерная пьеса, где вместо громоздких декораций — психологические приемы. И не диво, что спектакль «Дева и смерть» окрестили триллером. Акцент — на острых эмоциональных ощущениях.

Ее видели даже на Бродвее — эта знаменитая пьеса уже была поставлена разными режиссерами в большинстве стран мира. Занусси же «преобразовывал» «Деву и смерть» не единожды — и на польских, и даже на немецких подмостках. Теперь — еще и на белорусских.

Такой белорусско-польский театральный союз возник спонтанно: актриса нашего Драматического Татьяна Бовкалова с Занусси познакомилась на кинофестивале в Киеве. Пан Кшиштоф сам предложил на выбор несколько пьес для постановки.

Татьяна Бовкалова, актриса Национального академического драматического театра имени М. Горького:

Честно говоря, мне было страшно. Я понимала, что он работал с великими актерами, и я боялась, что я его разочарую. Надеюсь, что все нормально.

Кшиштоф Занусси, режиссер (Польша):

Отбор был такой, что я почувствовал огромную близость с ними. И даже дома кого-то сейчас не хватает. Без них он уже не такой полный, как был.

К слову, хоть действие в спектакле происходит в Чили, Занусси постарался, чтобы его работа была близка и понятна белорусской публике. Впрочем, чем «зацепит» пан Кшиштоф в квартете с нашими актерами — узнаем на премьере.

Юлия Романович, Максим Сацукевич и Валерий Науменко, телекомпания СТВ