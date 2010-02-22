Польские мастерицы вышивают гигантскую картину к 600-летию Грюнвальдской битвы

Около 30 рукодельниц из Лодзинского воеводства (центральная Польша) вручную вышивают картину «Грюнвальдская битва».

Работа мастериц, приуроченная к 600-летию битвы под Грюнвальдом, является достоверной копией произведения известного польского художника Яна Матейки, размер которого составляет 4 метра на 10 метров. Мастера вышивки изготавливают произведение в сорока частях на основании компьютерной обработки картины Матейко. Это позволит с большой точностью воссоздать даже мелкие элементы произведения. В конце все сорок частей будут соединены в единое целое.

Не исключено, что вышитая «Грюнвальдская битва» будет показана 15 июля 2010 года в ходе празднования 600-летия победы над Тевтонским орденом на Грюнвальдском поле. Празднование будет иметь государственный характер с участием официальных лиц Польши, а также сопредельных государств, в том числе Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Вышитая версия картины «Грюнвальдская битва» станет частью постоянной экспозиции Лодзинского музея ткаческого мастерства. Инициаторы проекта не исключают, что работа лодзинских мастериц может претендовать на попадание в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире вышитая картина.

Известный польский живописец, автор батальных и исторических полотен Ян Матейко (1838-1893 гг.) написал картину «Грюнвальдская битва» в 1878 году. Над полотном художник работал шесть лет. Во время Первой мировой войны картина была эвакуирована в Москву из опасений, что будет уничтожена немецкими войсками. В Польшу полотно вернулось в 20-е годы прошлого столетия. Во время Второй мировой войны гитлеровцы, которые чтили разгромленный Тевтонский орден, считали делом чести уничтожение «Грюнвальдской битвы». Они на протяжении нескольких лет искали картину. Однако польские патриоты прятали «Грюнвальдскую битву» в глухой деревушке около Люблина до самого освобождения страны.