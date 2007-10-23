"Полоцкий оберег" начал своё путешествие по республике

Первая остановка - в Витебске. Выставка объединила около трёхсот участников из 12 стран мира. 35 рукотворных блоков, или как их называют профессионалы, квилтов, складываются в 12 покрывал. А выполнены они в технике лоскутного шитья, макраме, аппликации, бисерной вышивки и ткачества. Площадь рукотворного творения - 80 квадратных метров.

Символы на всех мини-полотнах абсолютно разные, но основной смысл, который прослеживается в любой из работ - это Божья милость снизошедшая ко всем Полочанам.

Создавали оберег более трёх месяцев. Впервые он демонстрировался в Полоцке, на прошедшем юбилее города. После витеблян с выставкой смогут ознакомиться жители белорусской столицы.