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Полоцкая земля - центр духовности и просвещения

04 июня 2007 07:53
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В Полоцке начинаются торжества по случаю 1.015-летия православия на Беларуси. Они приурочены к празднику преподобной Евфросинии Полоцкой - небесной заступницы Беларуси.

Здесь состоятся праздничные богослужения, крестный ход, а также чин освящения новой раки святой Евфросинии. На торжествах будут присутствовать все члены Синода Белорусского экзархата.

К слову, Полоцкая епархия - первая христианская епархия на территории современной Беларуси, впервые упоминается в исторических документах в 992 году. С 1161 года в Полоцке находилась величайшая святыня белорусского православия - так называемый Крест Евфросинии Полоцкой, в котором содержатся частицы Крови Господа, древа, на котором был распят Спаситель, а также мощей знаменитых святых. Полоцкая земля долгое время оставалась центром духовности и просвещения белорусского народа.

# Культура

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