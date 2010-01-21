Полоцк объявлен культурной столицей Беларуси-2010

Первым это право он получил, будучи историческим и духовным центром нашей земли.

Весь год для жителей и гостей города - выставки, концерты, спектакли и премьеры фильмов. А сегодня – большой культурный праздник. И первым ярким событием станут выступления ансамбля танца «Хорошки» и музыкального коллектива «Классик-авангард». В городской Художественной галерее откроется экспозиция литографий Наполеона Орды, а музеям Полоцка передадут произведения из фондов Национальных художественного и исторического.

Тадеуш Стружецкий, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

— Задача гэтага праекта – максімальна актывізаваць, перш за ўсё мясцовыя ініцыятывы улады, грамадзян горада з тым, каб у горадзе было максімальна насычана култьтурнае жыццё самымі рознымі праявамі.