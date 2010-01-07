Полански ходатайствует о вынесении ему заочного приговора в США

Роман Полански предложил вынести ему на территории США заочный приговор по делу 32-летней давности, заведенному американскими властями на этого польского режиссера.

Письмо с соответствующим ходатайством знаменитого кинематографиста передал в Верховный суд штата Калифорнии его адвокат в Лос-Анджелесе Чад Хаммел. Он вручил прошение судье Верховного суда Питеру Эспинозе.

Адвокаты настаивали на проведении слушаний за закрытыми дверями. Однако прокуратура настояла на обратном. Присутствие общественности и прессы позволит избежать превратного истолкования сказанного в зале суда, подчеркнул заместитель окружного прокурора Дэвид Уолгрен.

Эспиноза принял ходатайство, но не дал на него ответа, сославшись на необходимость внимательнее изучить правомочность вынесения судебного вердикта в отсутствие обвиняемого.

– Мне кажется, что возможные варианты приговора – это серьезнейший вопрос, – уточнил судья. Он назначил следующее заседание на 22 января, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, в 1970-х кинематографист был обвинен в незаконной связи с 13-летней Самантой Геймер. Не дожидаясь завершения процесса, Полански в 1978 году уехал из США в Европу, где в дополнение к польскому получил французское гражданство.

В октябре 2009 года Соединенные Штаты официально обратились к Швейцарии с просьбой экстрадировать Полански. Поскольку 26 сентября он был задержан по прибытии в Цюрих на основании ордера, выданного американскими судебными властями.

В начале декабря режиссер был отпущен из тюрьмы под залог в 5 млн франков и помещен под домашний арест в собственном доме в поселке Гштаад, территорию которого ему запрещено покидать.

Швейцарские власти намерены принять решение, выдать ли Полански американскому правосудию или нет, в начале этого года.