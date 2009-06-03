Поклонники прощаются с Вячеславом Невинным

3 июня в здании Московского художественного театра имени Чехова проходит церемония прощания. Поклонники актера собираются здесь с раннего утра.

В 12:00 началась официальная гражданская панихида. Отпевание Невинного состоится в Храме Вознесения Словущего в Брюсовом переулке, после чего актер будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Ранее супруга Невинного Нина Гуляева сообщала, что актер хотел быть похороненным на Аллее актеров Новодевичьего кладбища. Переговоры по этому поводу шли весь понедельник. Олег Табаков, как художественный руководитель МХТ им.Чехова, в котором работал Невинный, ходатайствовал лично. В результате была предложена альтернатива – похоронить Невинного на Троекуровском кладбище, которое является филиалом Новодевичьего, сообщают информагентства.