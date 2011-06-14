Поэтесса Елена Михаленко: Я реально ощутила, что Евфросиния Полоцкая - святая

Лев Толстой когда-то сказал: истинная вера приходит в душу только в тишине и уединении. Так и произошло в судьбе Елены Михаленко. Первые попытки обращения к Богу были только тогда, когда она оставалась наедине сама с собой.

Елена Михаленко:

Никаких разговоров о вере в семье не было. Семья у меня была атеистическая. Но мама очень увлекалась искусством, культурой. И в каком бы мы городе ни были, а мы много путешествовали, обязательно ходили в разные храмы.

Еще тогда в детстве у Елены появилось чувство, что храм - это не просто произведение искусства, а нечто большее. Желание обратиться в церкви к Богу у Елены появилось гораздо позже, накануне рождения ее дочери.

Елена Михаленко:

Я шла по проспекту в ГУМ. И вдруг в сердце появилась какая-то тревога. Со мной такого еще никогда не было. И вместо ГУМа я пошла в кафедральный собор. Я ходила по храму и не знала, что ищу. Вдруг я увидела удивительную икону Божьей Матери и поняла, что искала. Стала молиться. Сейчас бы мне эти слова показались бы смешными. Я тогда еще не была крещеной, и молитв никаких не знала. Просто просила Божью Матерь, чтобы с моим ребенком все было хорошо. Это была попытка найти опору. Постояла в соборе, успокоилась. А последующие дни стали развиваться стремительно.

Что изменилось, когда Вы обратились к Богу?

Елена Михаленко:

Когда родилась дочь, ситуация заставила задуматься. Беременность протекала благополучно, и вдруг за день до рождения ребенка оказалось, что надо делать кесарево сечение. Врачи забегали, сделали эту операцию. Оказалось, что пуповина была завязана на узел. И если бы не чудо, если бы врачи не решили делать операцию, то ребенок бы погиб. Лежа в больнице, я вспомнила свое состояние перед иконой. И сам врач сказал: Благодари Бога, что мы сделали кесарево сечение.

Вы были в пионерии, комсомоле?

Елена Михаленко:

Да, конечно. Очень активно. Но я жила в те времена, когда комсомол близился к своему закату. Поэтому мы уже не совсем верили в эти лозунги. Даже казалось, что мы лицемерим перед старшим поколением. В 14 лет, как и все, я вступила в Комсомол. Моя бабушка поздравляла, говорила, что это особенный день. А мне было стыдно, что для меня ни какой это не особенный день.

После школы Вы поступили на физфак БГУ....

Елена Михаленко:

Я очень увлекалась журналистикой, но мои близкие и знакомые журналисты очень трезво объяснили мне, что в те 80-е годы, кроме посевных и уборочных, больше ни о чем писать не разрешат. Родители были только за серьезную профессию, только не журналистику, и я поступила на физфак БГУ.

Через три года после рождения дочки в судьбе Елены наступил тяжелый период. Денег не хватало даже на молоко для ребенка. Тем не менее, в отношениях между мужем и женой было полное взаимопонимание и абсолютное доверие...

Елена Михаленко:

А потом этот замечательный мир внезапно рухнул. С тех пор прошло 16 лет, но я до сих пор не знаю причины, что тогда произошло. Вдруг полностью изменились взаимоотношения. Все, что было хорошо, стало плохо. Все, что радовало, стало раздражать. И дальнейшее такое существование рядом стало невозможным.

Тогда Елена испытала самое сильное отчаяние в жизни. Мысль о разводе с мужем была невыносима. Друзья дали совет, который показался Елене на тот момент более чем странным.

Елена Михаленко:

Сказали, что нужно успокоиться, съездить в какой-нибудь монастырь. Мне было странно, но поскольку я сама не понимала, как мне дальше жить, я послушалась. Взяла трехлетнего ребенка и поехала в Полоцкий монастырь. Монастырский мир казался тайным и непонятным.

Елена не знала как себя вести, что делать. Она даже не представляла, что сможет провести там целых 10 дней.

Елена Михаленко:

За эти 10 дней пришло осознание, что все, о чем говорят в церкви, правда. И если я буду жить так, как говорит церковь, то со мной ничего плохого не случиться. Я ехала с вопросом, как сложится семья, но поняла что это не главное. Главное - какой буду я, как я буду заботиться о своей душе, как я попытаюсь правильно в соответствии с законом Божьим жить и растить ребенка. Это было важнее. Последующая вся жизнь подтвердила, что это действительно истина.

Что было сложного в жизни монастырской?

Елена Михаленко:

Я была не готова. Мы вставали очень рано. В 5-6 утра шли на службу. Ели там очень строгую трапезу. Был пост. Потом шли на работу - в огороде, в саду чем-то помогали. Потом опять на службу. Происходили очень интересные вещи. В Полоцком монастыре хранятся мощи Евфросинии Полоцкой. Для меня это была историческая личность, жившая в 12 веке. Она была очень почитаемая и уважаемая. Но я не осознавала тогда, что такое "святая". Монахини мне предлагали подойти к мощам и попросить Евфросинию, чтобы она помогла в той или иной ситуации. Для меня в первый раз было странным: как я могу подойти и попросить о чем-то человека, жившего 800 лет назад. Я послушно шла и делала то, что мне говорят, и вдруг реально ощутила, что Евфросиния Полоцкая - святая. Она сейчас меня слышит, она меня жалеет, она мне помогает. И в последующем я могу обращаться к ней и к Богу, они меня слышат.

Родители назвали Вас Элиной. Почему сейчас у Вас другое имя?

Елена Михаленко:

Родители назвали меня в честь очень красивой актрисы Элины Быстрицкой. Я не собиралась менять имя, оно мне нравится. Очень удивилась, что имя Элина - греческого происхождения, а в православном месяцеслове его нет. И когда мы с дочерью решили креститься, Батюшка предложил имя Елена. Дочь у меня Ольга. Древнерусская святая равноапостольная княгиня Ольга в крещение приняла имя Елена. Священник сказал, что у нас будет одна Святая покровительница. Потом у меня началось литературное творчество, и книги, выходящие в православных издательствах, решила подписывать православным именем. Но для близких я по-прежнему Элина.

С обретением веры Елена смогла себя реализовать и литературном творчестве. Поступив на физфак, желание писать так и не пропало. С рождением дочери у Елены появился новый стимул. Она продолжала сочинять стихи и сказки.

Елена Михаленко:

Сочинила сказки для дочки. Но произошло что-то удивительное для меня. Воспитатели в детском саду стали копировать их, читать детям. И тогда я в первый раз задумалась, что литература для меня может быть не просто развлечением. Может, я действительно могу писать что-то, что необходимо людям.

Однажды духовник Елены искренне удивился, почему она не пишет на религиозные темы. Елена призналась, что боится не справиться с такой серьезной задачей.

Елена Михаленко:

В церковном словаре есть такое слово "послушание". Это не тупая покорность, это попытка выполнить то, что тебе говорит человек, которого ты очень любишь и уважаешь.

Так у Елены появились первые духовные стихи и рассказы. Вскоре вышла книга - стихотворное переложение "Жития Евфросинии Полоцкой". Далее книги стали издаваться одна за другой. Сегодня Елена возглавляет духовно-просветительскую газету и продолжает писать.

Дочь Ольга - музыкант. Вместе с мамой она участвует в творческих вечерах.

Ольга Михаленко, дочь:

С детства хожу в церковь. Это уже даже как привычка. Бывают сомнения в вере, но это, мне кажется, нормально для каждого человека. Первые песни на мамины стихи я писала, когда мне было 12 лет. У нас создалось литературное объединение "Литературная гостиная" при газете "Воскресенье". Своим творчеством мы хотим сказать людям, что конфликт поколений хоть и неизбежен, но его можно сгладить и как-то обойти.

Елена, Вы преподаете детям физику. У Вас возникают с ними разговоры на темы веры?

Елена Михаленко:

О мировоззренческих вопросах приходится говорить. Есть темы возникновения Вселенной, галактики. Как учитель я не могу сказать детям, что мир сотворил Бог. И в тоже время я не могу дать только материалистическое понятие - совесть не позволяет. Я детям говорю, что есть вопросы, выходящие за рамки физики, астрономии. Есть мировоззренческие вопросы, на которые ученые дают разные ответы. Я даю им все имеющиеся мнения. Я говорю, что имею точку зрения верующего человека, но каждый имеет право на свою точку зрения. Я ни кому не снижу оценку, если их точка зрения не будет совпадать с моей. Даю право выбора.