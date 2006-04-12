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Подведены итоги республиканского творческого конкурса

12 апреля 2006 14:12
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Свои работы на конкурс <Жить вопреки Чернобылю> представили 32 участника. Республиканская пресса не проявила к конкурсу большого интереса. Чего не скажешь о региональной печати.Самое активное участие приняли районные газеты Гомельской и Могилевской областей. Организаторы конкурса считают, что печатные СМИ об успехах и проблемах пострадавших регионов пишут немало. Дипломами первой степени наградили редакции <Звязды> и речицкой газеты <Дняпровец>.
# Культура

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