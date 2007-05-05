Подведены итоги работы выставки "СМИ в Беларуси"

Лучших журналистов наградили подарками и дипломами. А белорусские артисты устроили настоящее шоу для посетителей выставки в честь Дня печати и Дня работников радио и телевидения.

Последний день работы выставки прошел он отнюдь не с грустными нотками, скорее наоборот. В завершение самой медийной недели страны - подарки от министерств лучшим журналистам за плодотворное сотрудничество.

Корреспондент телекомпании СТВ Руслан Турков стал победителем конкурса МЧС как автор сюжетов о работе белорусских спасателей. Он и оператор вместе со специаличтами МЧС прошли огонь и воду, и медные трубы. При этом микрофон и камера - ноша обязательная. И обязательно - оперативный выход в эфир. Лично от Энвера Бариева - слова благодарности и в подарок - незаменимая вещь для любого человека, работающего в кадре - телевизор.

В выставочном центре сегодня было многолюдно. Не успевшие пообщаться с любимыми ведущими или попасть на бесплатную раздачу свежей прессы в течение недели, наверстывали упущенное. Концерт артистов белорусской эстрады - на десерт выставочной недели от государственных телеканалов. Здесь и поющие ведущие СТВ и постоянные гости телеканалов.

За участие и оригинальность представленных стендов участникам выставки вручили дипломы от Министерства информации Республики Беларусь. От СТВ - несколько выходов на сцену. Отличные отметки не только за яркое участие и презентации своих программ, но и за проделанную работу, связанную с организацией и трансляцией национального телевизионного конкурса "Телевершина"

В следующем году участие в выставке должно принять больше представителей СМИ из стран СНГ, Балтии и Европы. Потому что 2007 год уже зарекомендовал себя как год плодотворных контактов и успешных проектов.