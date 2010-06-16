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Подведены итоги конкурса на дизайн нового входного билета в Национальный художественный музей Беларуси

16 июня 2010 07:39
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На этот раз жюри отдало предпочтение классической форме.

Из 23-х вариантов выбрана работа столичного дизайнера-графика Сергея Саркисова.

По традиции, большинство участников открытого конкурса имеют профессиональное образование. Так что билет в Национальный художественный будет соответствовать его статусу, и на один год станет визитной карточкой музея.

Сергей Саркисов, дизайнер-график, победитель конкурса:
Это какие-то ордена, колонны, скульптура. Но была другая задача — насытить билет этими изображениями. Не просто поместить их на билет, а сделать их много, разномасштабными, чтобы было интересно его рассмитривать.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Маркі калекцыяніруюць, калекцыяніруюць, білеты, паштоўки з розных месцаў, дзе бываюць. Таму я лічу, што ён мае не толькі мастацкую вартасць, але і, ў добрым сэнсе, прапагандыстскую, асабліва для замежных турыстаў.

# Культура # Музеи

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