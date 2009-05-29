Под Минском 30 мая появится белорусская деревенька времен наших прапрабабушек

Фольклорный праздник «Край белорусский, край самобытный» 30 мая в музее народной архитектуры и быта под Минском

Фольклорный праздник «Край белорусский, край самобытный» пройдет в музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо.

В программе — концерт народной музыки и песен от народного ансамбля БГПУ «Ярица», народного хора сотрудников и преподавателей БГУ «Родница», ансамбля песни «Жывица». Кроме этого в фольклорной деревне появится хата ведуна.

Для детей и их родителей — аттракционы, конкурсы и традиционные народные белорусские игры. За победу в них счастливчики получат «грошы», которые в ближайшей корчме можно обменять на сувениры. На память о необычном празднике в стародавней деревне сувениры можно будет купить и на современные рубли в городе мастеров, сообщает агентство «Минск-Новости».