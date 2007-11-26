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Под Борисовом прошла историческая битва

26 ноября 2007 08:53
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Театр военных действий развернулся, как и 195 лет назад, на Брилевском поле. Именно здесь русская армия под командованием Михаила Кутузова нанесла сокрушительное поражение армии Наполеона при переходе через Березину.
Накануне этой исторической даты на левом берегу реки у деревни Студенка прошло перезахоронение останков 223 солдат армии Наполеона. Их обнаружил 52-й специализированный батальон Минобороны в Вилейском районе.
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в нашей стране госпожа Мирей Мюссо, представители дипмиссий и исторических клубов Беларуси, России и Франции.
# Культура

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