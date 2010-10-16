Почему в Беларуси киноафиши до сих пор не печатают, а рисуют?

В Европе отвыкли от рисованных киноафиш. Теперь все печатается на бумаге или на баннере. Скачал из интернета картину - и распечатывай сколько угодно копий. Рисуют плакаты только в Беларуси (на полотно) и Индии (на ДВП). О судьбе рисованных киноплакатов и труде их создателей корреспондент газеты «Звязда» беседовал с художником-оформителем минского кинотеатра «Октябрь» Игорем Евгеньевичем Лаферским.

Рисованные киноплакаты - это искусство?



Искусство было в 50-60-е годы, когда нужно было придумать афишу самому. Сейчас это всего лишь рекламные копии. Фирма привозит киноленту и требует нарисовать афишу, которая соответствует варианту на бумаге. Хорошо, если в интернете есть 6-7 плакатов, которые проходят, как официальные. Тогда можно выбирать. Даже если бы мне дали волю написать плакат, который я хочу, то сделать это было бы невозможно. Когда приходит фильм, я знаю только его название и актеров. А чтобы нарисовать афишу, нужно хотя бы сюжет знать.



А зачем рисовать плакаты, когда можно распечатать афишу на бумаге?



Потому что нарисовать киноплакат почти ничего не стоит! Сейчас они рисуются гуашью, которая очень дешевая. Краска долго не держится и хорошо смывается водой. Отвисела афиша неделю, снял ее - и в ванну. А потом на этом же полотне рисуешь новую. Полотно вечное! Ему уже лет пятнадцать! У меня плакат - 5 квадратных метров. На бумаге его не напечатаешь. А если даже и повесишь-таки на улицу, то долго он не провисит: дождь, ветер и т.д. Как-то хотели приобрести "станок" для распечатки баннеров, но он очень дорого стоит. У кинотеатра таких средств нет. Заказывать у фирмы баннер тоже дорого.



Получается, что киноплакаты после проката не сохраняются?



А как их сохранишь, если краска сыплется через некоторое время? Это надо лаком покрывать, потом специальным клеем. Плакат от силы простоит месяц-два. Ранее маслом рисовали. Теперь это дорого. Например, я свои работы на память фотографирую.



И совсем не жалко смывать афиши?



Некоторые очень жаль! Например, была у меня афиша на фильм "Код да Винчи" - Джоконда. Люди толпами фотографировались. Я неделю над ней работал. Такая красота была! А повисела всего три дня! Почему-то церкви не понравился фильм, сняли его с проката. Я плакал, когда смывает Мону Лизу ...



А сколько времени обычно нужно, чтобы нарисовать афишу?



Время рисования зависит от сложности рисунка. Там, где больше персонажей, - два-три дня. Если мелочь какая-то, то за день справлюсь. Сейчас как: скачал картинку из интернета, заложил в эпидиаскоп, увеличил на холсте, обвел контуры, а потом сиди, работай над деталями. Иначе будет непохоже на оригинал. Сейчас все так работают. Долго пришлось делать афишу на белорусский фильм "Глубокое течение". Каждый день приезжала комиссия и проверяла, чтобы я не написал чего-то "глупого". Слава богу, с первой попытки все получилось.



А купить плакаты никто не хотел?



Часто спрашивают. Один когда-то приобрели голландцы. Были очень удивлены, что такое в Беларуси еще есть. Приходили однажды студенты какие-то, хотели также купить. Но я сразу предупредил, что он осыплется вскоре. Афишу "Волкодава" хотели купить москвичи: собирались режиссеру фильма сделать подарок. Но ситуация такая же. Когда я еще работал в кинотеатре "Победа", всегда ходила украинский посол, фотографировала и где-то показывала.



Где можно получить образование, чтобы рисовать афиши?



В художественном училище или академии искусств. Но теперь люди не хотят идти работать сюда. Я не знаю, как можно выжить на картинах в настоящее время. У меня много друзей-художников. Все они работают на частных заказах. В галереях ничего не продается!



А какая зарплата у художника-оформителя?



Работая на полторы ставки, выходит 850 тысяч рублей. Это в лучшем случае, при выполнении плана. Если я не ошибаюсь, в Минске среди работников культуры - это самая низкая зарплата.



А что тогда держит?



Воля. Работа в свое удовольствие. Иногда можно рисовать для себя. Я люблю писать копии.



Портят афиши?



Раньше были случаи. Сейчас меньше. "Художников" по улице много ходит: то усы нарисуют, то глаза замажут. Это хорошо, что гуашь смыть можно, а баннер сразу выкинуть пришлось бы. Самое плохое, когда глаза выжигают. Однажды порезали Бондарчука с его "Девятой ротой". Кто-то с ним решил "повоевать". Тут же в кинотеатре "Октябрь" ночной клуб. Я не могу понять одного: культурное учреждение, а тут ... Иногда идешь утром на работу и думаешь: только бы все целом осталось.



Какое будущее у киноплакатов в Беларуси?



Никакой! Умрут они.



А вы что будете тогда делать?



Пойду работать дворником. Моя профессия станет через два года мертвой. Перейдут все на однодневные баннеры, которые потом некуда будет деть (повторно их не используешь).