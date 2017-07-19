«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма

Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Мне нравится, что молодежь стала интересоваться традицией. И стала интересоваться нашим традиционным костюмом, ткачеством, вышивкой. Но некоторые моменты меня здесь настораживают. Например, то, что некоторые молодые люди очень поверхностно к этому относятся. Вот даже сам термин «вышиванка», которого нет в белорусском языке, почему-то возведен в ранг фетиша что ли. Берут просто какой-то элемент, вышивают где попало и считают, что это традиция белорусская. Я считаю, что это не очень хороший ход.

Купить вышитую рубаху сегодня проще простого. А вот если хотите увидеть настоящий белорусский костюм, тогда вам сюда. В Центр исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Именно здесь расположен музей, где в небольшом зале за стеклом – подлинные костюмы белорусов, не придуманные и не стилизованные. Те самые, которые бережно хранили наши бабушки и прабабушки.

Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Как правило, у нас орнамент вышивался прежде всего на оплечье. Там, где плечевая вставка пришивается к рукаву. Акцентировался момент сшивания. Там, где полотно заканчивалось, надо было или полосочки проткать, или орнамент вышить.

Некоторые вещи, выставленные в этом зале, вызовут острую зависть у современных модниц. А между тем многим из них больше сотни лет. Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

У нас с вами 2017 год, а все это в основном делалось до революции. Но на Полесье ткали, вышивали, шили такую одежду еще в 30-е годы.

Элегантные линии и идеальный крой некоторых предметов одежды переворачивают представление о том, что же такое народный костюм. Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Вот эта свиточка – первый костюм. Я ее привезла из экспедиции в 2006 м году. И она вся была побита молью. Пришлось ее отреставрировать.

Некоторые костюмы отсылают нас к классическому образу белоруса: вот они – белые рубахи и красная вышивка. Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Обратите внимание, что орнамент у нас тоже очень разный. Где-то он состоит из тонких и более широких полосочек. То же самое можно сказать и про ромбо-геометрический орнамент, который тоже считается для нас очень характерным, но всюду он свой. Даже красный цвет, который издревле сочетается с белым полотном, не такой аленький, как теперь используют в вышивке. Он глубокий, насыщенный. Иногда даже до бордового, насыщенного, иногда даже коричневато-красного. Потому что раньше использовали растительные красители, и он не давал такой яркий цвет. Это был более сдержанный. И более благородный оттенок красного.

Еще один образ, не придуманный, а самый настоящий – это полесские костюмы жениха и невесты. Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Обратите внимание: здесь практически нет орнамента. Но есть силуэт. Есть пропорциональное соотношение, пластика нашего традиционного костюма. И эти пояса, которые являются акцентами в данном случае. Если говорить о беларусскости, как ее передать можно, то прежде всего надо обращаться к образу костюма. А через что он передается? Через крой, через пластические особенности, через колорит. Свитки у нас беловато-серые. Отделка в основном красным цветом.

Если говорить о характерных элементах белорусского костюма – то это, конечно, намитка. Особый головной убор так называемого рушникового типа. Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Такой головной убор был у всех славянских народов. Но вот сохранился он в костюме, в процессе ношения больше всего у белорусов. Почти что до Второй мировой войны носили, на Полесье особенно.

То, что костюм белорусов интересен не только узким специалистам, доказывает тот факт, что созданный совсем недавно альбом под названием «Беларускі народны касцюм» заслужил золотую медаль на Московском конкурсе книги в номинации «Моя страна». Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Традиционный костюм – это своего рода визитка страны. И поскольку у нас кроме этой экспозиции много еще материалов в фондах, которые невозможно представить, мы решили, что надо показать как можно шире.