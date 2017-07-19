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«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма

19 июля 2017 09:50
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Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Мне нравится, что молодежь стала интересоваться традицией. И стала интересоваться нашим традиционным костюмом, ткачеством, вышивкой. Но некоторые моменты меня здесь настораживают. Например, то, что некоторые молодые люди очень поверхностно к этому относятся. Вот даже сам термин «вышиванка», которого нет в белорусском языке, почему-то возведен в ранг фетиша что ли. Берут просто какой-то элемент, вышивают где попало и считают, что это традиция белорусская. Я считаю, что это не очень хороший ход.

«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма-1

«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма-3

Купить вышитую рубаху сегодня проще простого. А вот если хотите увидеть настоящий белорусский костюм, тогда вам сюда. В Центр исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Именно здесь расположен музей, где в небольшом зале за стеклом – подлинные костюмы белорусов, не придуманные и не стилизованные. Те самые, которые бережно хранили наши бабушки и прабабушки.

«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма-6

Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Как правило, у нас орнамент вышивался прежде всего на оплечье. Там, где плечевая вставка пришивается к рукаву. Акцентировался момент сшивания. Там, где полотно заканчивалось, надо было или полосочки проткать, или орнамент вышить.

«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма-9

Некоторые вещи, выставленные в этом зале, вызовут острую зависть у современных модниц. А между тем многим из них больше сотни лет.

Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
У нас с вами 2017 год, а все это в основном делалось до революции. Но на Полесье ткали, вышивали, шили такую одежду еще в 30-е годы.

«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма-12

Элегантные линии и идеальный крой некоторых предметов одежды переворачивают представление о том, что же такое народный костюм.

Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Вот эта свиточка – первый костюм. Я ее привезла из экспедиции в 2006 м году. И она вся была побита молью. Пришлось ее отреставрировать.

«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма-15

Некоторые костюмы отсылают нас к классическому образу белоруса: вот они – белые рубахи и красная вышивка.

Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Обратите внимание, что орнамент у нас тоже очень разный. Где-то он состоит из тонких и более широких полосочек. То же самое можно сказать и про ромбо-геометрический орнамент, который тоже считается для нас очень характерным, но всюду он свой. Даже красный цвет, который издревле сочетается с белым полотном, не такой аленький, как теперь используют в вышивке. Он глубокий, насыщенный. Иногда даже до бордового, насыщенного, иногда даже коричневато-красного. Потому что раньше использовали растительные красители, и он не давал такой яркий цвет. Это был более сдержанный. И более благородный оттенок красного.

«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма-18

Еще один образ, не придуманный, а самый настоящий – это полесские костюмы жениха и невесты.

Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Обратите внимание: здесь практически нет орнамента. Но есть силуэт. Есть пропорциональное соотношение, пластика нашего традиционного костюма. И эти пояса, которые являются акцентами в данном случае. Если говорить о беларусскости, как ее передать можно, то прежде всего надо обращаться к образу костюма. А через что он передается? Через крой, через пластические особенности, через колорит. Свитки у нас беловато-серые. Отделка в основном красным цветом.

«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма-21

«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма-23

Если говорить о характерных элементах белорусского костюма – то это, конечно, намитка. Особый головной убор так называемого рушникового типа.

Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Такой головной убор был у всех славянских народов. Но вот сохранился он в костюме, в процессе ношения больше всего у белорусов. Почти что до Второй мировой войны носили, на Полесье особенно.

«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма-26

То, что костюм белорусов интересен не только узким специалистам, доказывает тот факт, что созданный совсем недавно альбом под названием «Беларускі народны касцюм» заслужил золотую медаль на Московском конкурсе книги в номинации «Моя страна».

Мария Винникова, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Традиционный костюм – это своего рода визитка страны. И поскольку у нас кроме этой экспозиции много еще материалов в фондах, которые невозможно представить, мы решили, что надо показать как можно шире.

«Почему-то термин «вышиванка» возведен в ранг фетиша»: о настоящей истории белорусского народного костюма-29

Достаточно бегло просмотреть страницы этого альбома, чтобы понять: белорусский народный костюм – понятие гораздо более широкое и интересное, чем наши представления о нем. И очень хочется верить, что сегодняшняя мода на беларусскость в одежде не будет сиюминутной прихотью, а станет рождением подлинного глубокого интереса к традициям и истории своей страны.

# Культура # Историко-культурные ценности Беларуси

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