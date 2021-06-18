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Поборются коллективы со всей страны. Мядельский район принимает фестиваль «Пеўчае поле»

18 июня 2021 14:24
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Новости Беларуси. Национальный фестиваль хорового мастерства «Пеўчае поле» пройдет в Мядельском районе 19 и 20 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Поборются коллективы со всей страны. Мядельский район принимает фестиваль «Пеўчае поле»-1

19 июня в городском Доме культуры за главный приз будут вести музыкальную борьбу хоры и ансамбли со всех уголков страны. В костеле Богоматери Шкаплерной выступят коллективы с академической манерой исполнения.

Поборются коллективы со всей страны. Мядельский район принимает фестиваль «Пеўчае поле»-4

Праздничное открытие фестиваля пройдет вечером в амфитеатре на берегу озера Мястро. 20 июня состоится церемония награждения лучших. А еще запланирован круглый стол, где и обсудят дальнейшее развитие вокально-хорового мастерства в Беларуси. Всего на «Пеўчае поле» приедут 26 коллективов.

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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