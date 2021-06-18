Поборются коллективы со всей страны. Мядельский район принимает фестиваль «Пеўчае поле»

Новости Беларуси. Национальный фестиваль хорового мастерства «Пеўчае поле» пройдет в Мядельском районе 19 и 20 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

19 июня в городском Доме культуры за главный приз будут вести музыкальную борьбу хоры и ансамбли со всех уголков страны. В костеле Богоматери Шкаплерной выступят коллективы с академической манерой исполнения.